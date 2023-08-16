"Ижсталь" сократила полугодовую чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года ПАО "Ижсталь" (входит в группу "Мечел") получило 1 264,4 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,3 раза меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.
Выручка сократилась на 11,4% - до 15 млрд 411,3 млн рублей.
В "Ижстали" снижение доходов объяснили сокращением объемов продаж и снижением цен на металлопродукцию.
"На величину чистой прибыли также повлияли отрицательные курсовые разницы", - говорится в сообщении.
Основные финпоказатели ПАО "Ижсталь" (в тысячах рублей)
|I полугодие 2023г
|I полугодие 2022г
|Динамика
|Выручка
|15 411 264
|17 393 156
|-11,4%
|Себестоимость
|11 623 747
|13 508 880
|-13,9%
|Валовая прибыль
|3 787 517
|3 884 276
|-2,5%
|Прибыль от продаж
|2 385 420
|2 429 901
|-1,8%
|Прибыль до налогообложения
|1 453 850
|3 213 879
|-2,2 раза
|Чистая прибыль
|1 264 383
|2 912 111
|-2,3 раза
Кредиторская задолженность "Ижстали" снизилась с 6 440,6 млн рублей на начало года до 5 127,6 млн рублей на конец июня, дебиторская - с 2 484,3 млн рублей до 2 478 млн рублей.
Компания делала перерыв в раскрытии информации, последние сведения предоставлялись по итогам девяти месяцев 2022 года.
ПАО "Ижсталь" выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали.