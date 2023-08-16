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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

"Ижсталь" сократила полугодовую чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года ПАО "Ижсталь" (входит в группу "Мечел") получило 1 264,4 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,3 раза меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка сократилась на 11,4% - до 15 млрд 411,3 млн рублей.

В "Ижстали" снижение доходов объяснили сокращением объемов продаж и снижением цен на металлопродукцию.

"На величину чистой прибыли также повлияли отрицательные курсовые разницы", - говорится в сообщении.

Основные финпоказатели ПАО "Ижсталь" (в тысячах рублей)

I полугодие 2023г I полугодие 2022г Динамика
Выручка 15 411 264 17 393 156 -11,4%
Себестоимость 11 623 747 13 508 880 -13,9%
Валовая прибыль 3 787 517 3 884 276 -2,5%
Прибыль от продаж 2 385 420 2 429 901 -1,8%
Прибыль до налогообложения 1 453 850 3 213 879 -2,2 раза
Чистая прибыль 1 264 383 2 912 111 -2,3 раза

Кредиторская задолженность "Ижстали" снизилась с 6 440,6 млн рублей на начало года до 5 127,6 млн рублей на конец июня, дебиторская - с 2 484,3 млн рублей до 2 478 млн рублей.

Компания делала перерыв в раскрытии информации, последние сведения предоставлялись по итогам девяти месяцев 2022 года.

ПАО "Ижсталь" выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали.

Мечел Ижсталь
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