"Ижсталь" сократила полугодовую чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года ПАО "Ижсталь" (входит в группу "Мечел") получило 1 264,4 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,3 раза меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка сократилась на 11,4% - до 15 млрд 411,3 млн рублей.

В "Ижстали" снижение доходов объяснили сокращением объемов продаж и снижением цен на металлопродукцию.

"На величину чистой прибыли также повлияли отрицательные курсовые разницы", - говорится в сообщении.

Основные финпоказатели ПАО "Ижсталь" (в тысячах рублей)