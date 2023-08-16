Запасы нефти в США снизились на 5,96 млн баррелей за неделю
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,96 млн баррелей - до 439,66 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина снизились на 262 тыс. баррелей и составили 216,16 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 296 тыс. баррелей, до 115,74 млн баррелей.
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.