Золото дешевеет восьмую сессию подряд

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Цены на золото слабо снижаются вечером в среду, демонстрируя негативную динамику в ходе восьмой сессии подряд.

Серия из девяти снижений в последний раз фиксировалась в марте 2017 года.

Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 19:10 по московскому времени понизились на 0,2%, до $1931,5 за тройскую унцию. Накануне драгметалл завершил торги на минимуме за два с половиной месяца, пишет MaretWatch.

Негативным фактором для золота является увеличение доходности 10-летних гособлигаций США до максимумов с 2008 года. Это увеличение стало следствием опасений, что подъем цен на нефть и сильный экономический рост в США могут привести к ускорению инфляции и к новым повышениям ставки Федрезерва, пишет MarketWatch.

"Золото дешевеет в этом месяце и торгуется ниже краткосрочного тренда из-за активного ралли реальной доходности и восстановления курса доллара", - отметил старший инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикириакос.