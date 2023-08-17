Рынок акций США снизился на статданных и протоколе ФРС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали статданные, корпоративные отчеты и протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Протокол последнего заседания Федрезерва, на котором ключевая процентная ставка была повышена до максимальных за 22 года 5,25-5,5%, показал, что "многие участники заседания продолжают наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

В результате доходность 10-летних гособлигаций США подскочила до 4,27%, обновив максимум с июня 2008 года.

"Федрезерв хочет высказываться в жесткой форме по поводу инфляции, но очевидно, что с подъемом ставки они закончили, - написал управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс. - Этот протокол не является сигналом возврата к резким повышениям ставки".

Тем временем министерство торговли США сообщило в среду, что число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в июле, выросло на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,452 млн в пересчете на годовые темпы.

Согласно пересмотренным данным, в июне количество новостроек равнялось 1,398 млн, а не 1,434 млн, как было объявлено ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали повышение показателя до 1,448 млн с объявленного ранее июньского уровня.

Количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в июле, повысилось на 0,1% - до 1,442 млн в пересчете на годовые темпы по сравнению с пересмотренными 1,441 млн месяцем ранее. Аналитики предполагали, что число разрешений вырастет до 1,463 млн.

Между тем объем промышленного производства в Штатах в июле вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за полгода. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,3%.

Производство в перерабатывающей промышленности выросло на 0,5% в помесячном сравнении, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Акции Target Corp. повысились на 2,9% после того, как владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов сообщил о снижении выручки во втором финансовом квартале на 4,9%, но при этом нарастил скорректированную прибыль значительно лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг TJX Cos. увеличилась на 4,1%. Сеть магазинов товаров по сниженным ценам во втором квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 22%, выручку - на 8%, и улучшила годовые прогнозы.

Капитализация Intel Corp. упала на 3,6%, компания стала лидером снижения в индексе Dow Jones. Американская компания отменила сделку по покупке израильского производителя чипов Tower Semiconductor Ltd. за $5,4 млрд, не получив своевременного одобрения регуляторов. Intel выплатит Tower Semiconductor $353 млн за прекращение сделки.

Стоимость бумаг американского агрегатора такси Lyft Inc. опустилась на 6%, несмотря на новость, что глава компании Дэвид Ришер приобрел 100 тыс. акций Lyft на сумму около $1,15 млн.

Рыночная стоимость PayPal Holdings увеличилась на 0,4%, хотя инвестфонд Elliott Investment Management L.P. избавился от принадлежавших ему 1 млн акций компании во втором квартале.

Акции вьетнамского производителя электромобилей VinFast Auto Ltd. снизилась на 19%. Накануне состоялись дебютные торги акциями компании на бирже Nasdaq, в ходе которых котировки взлетели в три с половиной раза, а капитализация VinFast превысила $85 млрд - это больше, чем у лидеров американского авторынка Ford Motor и General Motors.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,52% и составил 34765,64 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции Intel, а лидером роста - бумаги Travelers Cos., подорожавшие на 1,2%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,76% - до 4404,28 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,15% и составил 13474,63 пункта.