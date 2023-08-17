Российские виноделы не нашли причин для взрывного роста экспорта вина из РФ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Экспорт вина из РФ в этом году останется примерно на уровне прошлого года, причин для его взрывного роста пока нет, считает исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников.

"Объемы (экспорта - ИФ) относительно небольшие, они исчисляются парой миллионов бутылок на всех вместе взятых (импортеров - ИФ). В этом объеме примерно все и останется. Не видно пока очевидных причин для взрывов", - заявил он на пресс-конференции в рамках аудита "Винного гида России" винодельческих предприятий Ростовской области.

По его словам, в РФ сейчас повышенный спрос на отечественные вина. "И даже если бы во всем мире вокруг нас было бы абсолютно благоприятное поле и российские вина стали бы невероятно популярны по всему миру, то избыточного объема российского вина для экспорта, во всяком случае на конец прошлого года, не было", - сказал он. Регулярную экспортную деятельность могут позволить только флагманы отрасли, такие как "Кубань вино", "Фанагория", "Абрау-Дюрсо". "Все эти компании имеют свои экспортные отделы и стабильно работают на экспорт", - отметил он.

Как сообщил Плотников, за последнее время экспортное направление российских вин сместилось в сторону стран Юго-Восточной Азии, "все европейские страны поставлены на паузу". "Безусловный интерес у нас вызывает в первую очередь Китай. Во вторую очередь - Вьетнам, в третью - Индонезия, где работает довольно много иностранных специалистов и стабилен их спрос на вино", - сказал он. Есть перспективы поставок в Израиль, который "закрыт, но не до конца". Для этого необходимо согласовать определенные дополнительные логистические маршруты.

Говоря о перспективах поставок в Китай, Потников заявил, что для усиления позиционирования на этом рынке обсуждал с виноделами возможность создания специальной линейки продукции для этой страны. "Но в целом пока все находится в начале пути", - отметил он.

В апреле этого года центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе представил концепцию продвижения российской винодельческой продукции на зарубежные рынки, прежде всего в Китай, Израиль и Вьетнам.

В 2022 году РФ экспортировала вина на $8,9 млн, что на треть меньше, чем годом ранее. В то же время средняя экспортная цена российского вина выросла на 10%.

По данным центра, более половины российского экспорта приходится на три страны: Белоруссию (27% от общего объема), Казахстан (16%) и Китай (15%). В прошлом году также начались поставки в такие страны, как Азербайджан, Вьетнам и Узбекистан.

Согласно концепции, к 2030 году экспорт может составить почти $11 млн.

По данным Росалкогольрегулирования, в 2022 году в РФ было произведено 32,7 млн декалитров (дал) виноградного вина, что на 9,7% больше, чем в 2021 году. Темпы роста производства шампанских и игристых вин были существенно выше - рост на 25,2%, до 16,2 млн дал.