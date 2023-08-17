Путин поручил создать фининструмент с привязкой доходности к выручке эмитента

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России до 1 декабря обеспечить создание финансового инструмента, который позволит инвесторам получать регулярный доход, привязанный к объему выручки эмитента.

При необходимости они также должны обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Соответствующие поручения содержатся в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам Петербургского международного экономического форума.

В конце июня Путин поручал правительству совместно с ЦБ до декабря рассмотреть вопрос о создании такого инструмента. До этого президент "Деловой России" Павел Титов на встрече с Путиным предлагал запустить облигации с привязкой доходности к выручке эмитента, в том числе бессрочные. В таком инструменте заинтересованы как компании, так и потенциальные инвесторы, отмечал он.