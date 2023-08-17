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WSJ узнала о дополнительном сокращении издержек Verily, сестринской компанией Google

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Компания Verily Life Sciences, наряду с Google входящая в американскую Alphabet Inc., планирует дополнительное снижение издержек на фоне убытков в первом полугодии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы, с которыми она ознакомилась.

Verily, предлагающая систему управления клиническими испытаниями и другие решения для сектора здравоохранения, уже сократила штат и отказалась от продвижения ряда продуктов в этом году.

Согласно внутренней презентации, на которую ссылается WSJ, операционный убыток компании в январе-июне оказался на $17 млн больше, чем она ожидала. В минувшем году ее убытки составили $586 млн при выручке в $559 млн, говорится в отчетности, с которой также ознакомилось издание.

"Мы должны соответствовать тем ожиданиям, которые сформировали у своих инвесторов", - отмечается в презентации. В число крупнейших инвесторов Verily помимо Alphabet входят фонд прямых инвестиций Silver Lake и сингапурский госфонд Temasek.

Verily входит в принадлежащую Alphabet группу компаний Other Bets, которые работают отдельно от Google. Совокупные убытки этих предприятий с тех пор, как Alphabet начала отдельно раскрывать их финансовые результаты, превышают $30 млрд.

Участники Other Bets ощущают давление, подталкивающее их к ограничению затрат и переходу от исследований к извлечению коммерческой прибыли, говорят источники WSJ.

Эти компании движутся к коммерческому успеху, заявил представитель Google и указал на недавнее расширение деятельности специализирующейся на беспилотных автомобилях Waymo и оператора дронов-доставщиков Wing. "Мы поддерживаем эти усилия через стабильные инвестиции и создание хороших предприятий", - приводит газета высказывание представителя.

По данным осведомленных источников WSJ, главный финансовый директор Verily Утпал Коппикар в обращении к сотрудникам на прошлой неделе отметил, что показатели фирмы не оправдывают ожиданий, но Google при необходимости предоставит дополнительное финансирование.

Представитель Verily, на которого ссылается издание, заявил о поддержке со стороны Alphabet и ее обещании поддерживать компанию и далее.

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