Розничные продажи в Великобритании в июле снизились впервые с марта

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в июле упали на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали их снижение на 0,6%.

Согласно пересмотренным данным, в июне розничные продажи увеличились на 0,6%, а не на 0,7%, как сообщалось ранее.

Снижение розничных продаж в Британии в июле было отмечено впервые с марта, причем спад был зафиксирован как в сфере продуктов питания, так и в непродовольственном сегменте.

Розничные продажи в прошлом месяце были на 3,2% ниже, чем годом ранее. В июне их сокращение в годовом выражении составило 1,6%.

Показатель без учета автомобильного топлива в прошлом месяце уменьшился на 1,4% относительно июня и снизился на 3,4% к июлю 2022 года.