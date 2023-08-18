Биткойн подешевел на 4,1%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Биткойн теряет более 4% на торгах в пятницу на фоне общего ухода инвесторов из рискованных активов в связи с опасениями трейдеров, что ставки мировых центробанков будут держаться на более высоких, чем ожидалось, уровнях, причем дольше, чем предполагалось.

Курс биткойна, по данным Kraken на 12:55 по московскому времени, опустился на 4,1%, до $26474.

Криптовалюта, которая накануне торговалась около $29000, начала резко дешеветь на фоне роста доходностей US Treasuries, сократившего привлекательность вложений в высокорисковые активы.

Это спровоцировало массовую ликвидацию позиций в биткойнах на криптовалютных биржах. Курс биткойна в ходе торгов в четверг упал более чем на $2000 в течение нескольких минут, с $28400 до менее $26000, отмечает Market Watch.

Объем закрытых за последние 24 часа позиций в биткойнах превысил $1 млрд, по данным Coinglass.

Эксперты отмечают, что резкое падение курса криптовалюты совпало по времени с выходом статьи в The Wall Street Journal о продаже биткойнов компанией Илона Маска SpaceX. В статье говорится, что SpaceX списала стоимость принадлежавших ей биткойнов на $373 млн в 2021 и 2022 гг. и продала криптовалюту. WSJ не уточнила, когда именно SpaceX продала биткойны.