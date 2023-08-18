Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Биткойн подешевел на 4,1%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Биткойн теряет более 4% на торгах в пятницу на фоне общего ухода инвесторов из рискованных активов в связи с опасениями трейдеров, что ставки мировых центробанков будут держаться на более высоких, чем ожидалось, уровнях, причем дольше, чем предполагалось.

Курс биткойна, по данным Kraken на 12:55 по московскому времени, опустился на 4,1%, до $26474.

Экономика"Дочке" Coinbase разрешили проводить торги криптовалютными фьючерсами в СШАЧитать подробнее

Криптовалюта, которая накануне торговалась около $29000, начала резко дешеветь на фоне роста доходностей US Treasuries, сократившего привлекательность вложений в высокорисковые активы.

Это спровоцировало массовую ликвидацию позиций в биткойнах на криптовалютных биржах. Курс биткойна в ходе торгов в четверг упал более чем на $2000 в течение нескольких минут, с $28400 до менее $26000, отмечает Market Watch.

Объем закрытых за последние 24 часа позиций в биткойнах превысил $1 млрд, по данным Coinglass.

Эксперты отмечают, что резкое падение курса криптовалюты совпало по времени с выходом статьи в The Wall Street Journal о продаже биткойнов компанией Илона Маска SpaceX. В статье говорится, что SpaceX списала стоимость принадлежавших ей биткойнов на $373 млн в 2021 и 2022 гг. и продала криптовалюту. WSJ не уточнила, когда именно SpaceX продала биткойны.

биткойн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

"Коммерсантъ" сообщил о планах Pernod Ricard закрыть представительство в России

"Коммерсантъ" сообщил о планах Pernod Ricard закрыть представительство в России

Рынок акций США в четверг упал на фоне подъема доходностей US Treasuries

Рынок акций США в четверг упал на фоне подъема доходностей US Treasuries

ВТБ с 21 августа повысит базовую ставку по рыночной ипотеке

Сбербанк с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным программам

Сбербанк с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным программам

Группа "Черкизово" оценила выплаты по налогу на сверхприбыль в 400 млн руб.

Группа "Черкизово" оценила выплаты по налогу на сверхприбыль в 400 млн руб.

"М.Видео-Эльдорадо" заморозила цены в 30 категориях социально-значимой техники

"М.Видео-Эльдорадо" заморозила цены в 30 категориях социально-значимой техники
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });