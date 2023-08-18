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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Оператор нефтяных платформ Seadrill удвоил квартальную чистую прибыль

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Норвежский оператор морских нефтяных платформ Seadrill во втором квартале получил чистую прибыль в размере $94 млн, что в 2,2 раза выше показателя I квартала, за аналогичный период прошлого года был зафиксирован убыток в $36 млн, говорится в отчете компании.

Выручка составила $414 млн, что в 1,6 раза больше кв./кв. Скорректированный показатель EBITDA - $159 млн, он превысил показатель I квартала в 1,9 раза, а II квартала 2022 года - в 2,1 раза.

Операционные расходы Seadrill выросли в 1,4 раза по сравнению с предыдущим кварталом и составили $308 млн. Компания объясняет это увеличением затрат на суда и буровые установки из-за роста флота.

Свободный денежный поток увеличился на $5 млн (в 1,3 раза) по сравнению с прошлым кварталом, до $20 млн. Общие капитальные затраты компании - $37 млн.

Seadrill во втором квартале продлил контракт на строительство нескольких скважин для буровых судов Sonangol Quenguela и West Gemini, работающих в Анголе. Две СПБУ West Castor и West Tucana продолжать работать на шельфе Катара.

Seadrill зарегистрирован на Бермудских островах и контролируется норвежским магнатом Джоном Фредриксеном. По состоянию на 15 августа 2023 года портфель заказов компании составляет $2,4 млрд.

Seadrill Норвегия Джон Фредриксен
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