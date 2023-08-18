Капитализация рынка акций РФ в пятницу выросла на 0,15%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен по итогам торгов в пятницу на "Московской бирже" составила 55,354 трлн рублей ($590,465 млрд по официальному курсу ЦБ РФ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация выросла на 82,892 млрд рублей, или на 0,15%

Лидерами рыночной стоимости являются "Сбербанк" (5,806 трлн рублей), "Роснефть" (5,703 трлн рублей), "НОВАТЭК" (4,855 трлн рублей).

На 30 декабря 2022 года капитализация составляла 37,975 трлн рублей, то есть с начала года показатель вырос на 45,76%.