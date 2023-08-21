Рынок акций США преимущественно снизился в пятницу

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили без единой динамики торги в пятницу: Dow Jones Industrial Average слабо вырос, тогда как Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite умеренно снизились.

За прошлую неделю Dow Jones потерял 2,2%, S&P 500 - 2,1%, Nasdaq - 2,6%. S&P 500 и Nasdaq закончили в минусе третью неделю подряд.

Основным негативным фактором в последние дни стало падение стоимости долгосрочных гособлигаций США, что привело к росту их доходности. Так, доходность 10-летних US Treasuries на минувшей неделе достигала максимума с 2008 года, 30-летних облигаций - рекордного значения с 2011 года.

"Если бы мы предсказывали падение рынка акций несколько месяцев назад, то мы бы назвали главной причиной рецессию, - написал инвестиционный директор CIBC Private Wealth US Давид Донабедян. - Вместо этого августовское снижение вызвано опасениями инвесторов по поводу рынка облигаций и Китая. Доходность бондов выросла, и инвесторы нервничают".

"Инвесторы опасаются, что, если доходность гособлигаций продолжит расти и экономика останется сильной, Федрезерву придется еще сильнее повысить ставки. А с учетом того, что доходность уже высока, облигации создадут конкуренцию рынку акций, особенно для тех инвесторов, которые считают облигации менее рисковым инструментом, чем акции", - добавил Донабедян.

Акции Applied Materials подорожали на 3,7%. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов зафиксировал снижение чистой прибыли в третьем финансовом квартале при незначительном уменьшении выручки, однако оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Farfetch в Нью-Йорке рухнула на 45% на новости, что ритейлер люксовой одежды завершил второй квартал с убытком и неожиданно снизил выручку.

Стоимость бумаг WeWork Inc. упала на 11% после того, как стало известно, что коворкинговый сервис 1 сентября проведет консолидацию (обратный сплит) акций с коэффициентом 1 к 40 для сохранения листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Американский производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co. в третьем квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль на 58%, выручку - на 12%. Несмотря на сильные данные, капитализация компании снизилась на 5,3%.

Рыночная стоимость Estee Lauder Cos. опустилась на 3,3%, поскольку производитель косметики и парфюмерии незначительно нарастил выручку в четвертом квартале 2023 финансового года и завершил период с убытком.

Бумаги китайского автопроизводителя XPeng подешевели в Нью-Йорке на 4,3%, так как компания зафиксировала рекордный чистый убыток во втором квартале и сократила выручку почти на треть, хуже прогнозов.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,07% и составил 34500,66 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Walmart Inc., подорожавшие на 1,4%, а лидером снижения - бумаги Johnson & Johnson, подешевевшие на 0,9%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,01% - до 4369,71 пункта.

Nasdaq Composite понизился на 0,2% и составил 13290,78 пункта.