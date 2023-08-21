СД "НОВАТЭКа" 25 августа обсудит размер дивидендов и изменение программы облигаций

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "НОВАТЭКа" 25 августа рассмотрит рекомендацию по размеру дивиденда по акциям за первое полугодие текущего года, сообщила компания.

Также совет должен утвердить повестку внеочередного собрания акционеров и определить дату закрытия реестра для участия в собрании. Будут обсуждаться и другие сопутствующие темы.

Кроме того, в повестке вопросы о внесении изменений в программу биржевых облигаций и проспект ценных бумаг, а также о признании члена совета директоров "НОВАТЭКа" соответствующим критериям независимости, установленным правилами листинга на Московской бирже.

Дивидендная политика "НОВАТЭКа" предполагает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи.

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО за второй квартал 2023 года составила 62,685 млрд рублей, за первое полугодие - 155,644 млрд рублей.

За первое полугодие 2022 года компания выплатила 45 рублей на акцию, за второе - еще 60,58 рубля.

Программа биржевых облигаций "НОВАТЭКа" на 75 млрд рублей была зарегистрирована "Московской биржей" в декабре 2016 года. В мае 2023 года эмитент разместил в рамках программы бонды на 30 млрд рублей.