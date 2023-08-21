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ЦБ предложил уточнить порядок расчета показателя краткосрочной ликвидности банков

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ опубликовал для обсуждения банковским сообществом проект указания, уточняющий порядок расчета показателя краткосрочной ликвидности, говорится в сообщении регулятора.

Проект указания опубликован на сайте ЦБ, его обсуждение продлится до 4 сентября включительно.

"Документ направлен на оптимизацию отдельных аспектов расчета, включая использование национальных рейтингов, а также отражает произошедшие изменения в российском законодательстве. При этом в подходах к расчету показателя краткосрочной ликвидности не происходит отклонения от Базеля III", - говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ предлагает включить в состав высоколиквидных активов (ВЛА) корпоративные облигации на основе национального рейтинга, относить к ВЛА облигации госкорпорации "ДОМ.РФ" (наравне с облигациями "ВЭБ.РФ"), включить в расчет норматива краткосрочной ликвидности ВЛА, переданные в обеспечение по клиринговым сертификатам участия, при возможности их незамедлительного востребования. Кроме того, регулятор разрешит включать в состав ВЛА цифровые рубли.

Уточненный порядок расчета станет обязательным с 1 октября 2024 года. До этого срока банки самостоятельно принимают решение о его применении (с доведением информации об этом до уполномоченного структурного подразделения Банка России).

ЦБ отмечает, что уточнение расчета показателя краткосрочной ликвидности – это промежуточный этап в развитии регулирования рисков ликвидности. В настоящее время Банк России активно работает над новым национальным нормативом краткосрочной ликвидности, который в большей мере сможет учесть национальные особенности. В частности, речь идет о расширенном перечне ВЛА, калибровке коэффициентов притоков и оттоков различных категорий требований и обязательств на основе ретроспективного анализа российского рынка. Структуру нового норматива Банк России планирует обсудить с банковским сообществом до конца 2023 года.

ЦБ РФ Банк России
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