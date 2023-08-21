Курировавший пассажирский комплекс РЖД Дмитрий Пегов возглавил дирекцию тяги
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, курировавший пассажирский комплекс в течение шести лет, возглавил дирекцию тяги холдинга, сообщила пресс-служба компании.
Пегов сменил на посту Олега Валинского, который в начале июля покинул должность начальника дирекции, став ректором Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС).
Заместителем гендиректора РЖД, курирующим пассажирский комплекс, после ухода Пегова стал Иван Колесников, который руководил Свердловской железной дорогой с 2019 года.
Начальником Свердловской железной дороги стал Павел Бурцев, ранее занимавший должность первого заместителя начальника департамента пассажирских перевозок, говорится в сообщении РЖД.