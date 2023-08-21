Объем торговли между Россией и Индонезией превысил $4 млрд в 2022 году

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Объем двусторонней торговли между Россией и Индонезией растет, в 2022 году он составил, по индонезийской статистике, $3,7 млрд, а по российской - превысил $4 млрд, сообщил посол Индонезии в России и Белоруссии Хосе Антонио Морато Таварес.

Он заявил об этом в Московской торгово-промышленной палате на бизнес-форуме "Новые возможности для бизнеса: Индонезия - Москва на пути к успеху".

"Мы наблюдаем значительный ежегодный рост в объемах двусторонней торговли. По нашим данным, в прошлом году эта цифра составила $3,7 миллиарда. Знаем, что по российской статистике эта цифра еще выше - она превышает $4 миллиарда. В общем, по любой статистике, наблюдается очень значительный рост, и это отрадно для нас", - сказал Таварес.

Посол добавил, что видит большие перспективы в развитии двустороннего взаимодействия двух стран в экономическом, туристическом, инвестиционном и других направлениях.

Российский посол в Индонезии Людмила Воробьева назвала эту страну одним из крупнейших и перспективнейших партнеров России в Юго-Восточной Азии. Она отметила, что важно развивать новые направления кооперации, среди которых - информационные технологии, энергетика, фармацевтика, медоборудование, химическая промышленность и транспортная инфраструктура.

"Между нашими странами сложились прочные деловые связи, которые являются надежной основой для дальнейшего стабильного развития торгово-инвестиционного сотрудничества, которое имеет большой потенциал", - сказала дипломат в видеообращении участникам форума.

Во вступительном слове на торжественной церемонии открытия форума президент МТПП Владимир Платонов отметил, что в последнее время у палаты очень активно развивается взаимная работа с Индонезией. "Во время каждой нашей встречи появляются новые интересные предложения и со стороны предпринимательского сообщества, и со стороны торгово-промышленной палаты", - сказал он.

Платонов предложил индонезийской стороне организовать отправку студентов на обучение в Москву, напомнив о подобном опыте, который был в Советском Союзе.

Посол Табарес в ответ заявил, что "будет рад направить индонезийских студентов для сотрудничества, потому что это станет важным инструментом для развития двустороннего бизнеса".

Торговый представитель России в Индонезии Александр Свинин сообщил, что торгпредство готово помогать и российским компаниям, которые рассматривают для себя выход на рынок Индонезии, и индонезийским, для которых интересен выход на рынок России.

Начальник управления внешнеторговой аналитики и связей с международными организациями департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Андрей Дорохин сообщил, что столица готова "поделиться с коллегами из Индонезии своими городскими решениями".

"Для мэрии Джакарты, для формирования новой столицы мы можем предложить элементы управления городским трафиком. Это контроль и трафика, и пассажиропотока, и перемещения граждан, и работников крупных предприятий. Это вопросы геологоразведки, добычи определенных полезных ископаемых, это поставки крупной техники. Это вопросы контроля общих пространств, начиная от поставки самого оборудования и заканчивая предложениями по IT-решениям и технологиям", - пояснил представитель мэрии Москвы.