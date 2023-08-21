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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Permian Resources покупает Earthstone Energy за $4,5 млрд

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американская энергетическая компания Permian Resources Corp. достигла соглашения о покупке конкурирующей Earthstone Energy Inc., говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Сделка будет полностью оплачена акциями, стоимость Earthstone Energy оценивается в $4,5 млрд, включая долг компании. Закрытие сделки ожидается к концу текущего года.

Компании оценивают синергию от сделки в размере около $175 млн. Совокупная добыча углеводородов составит порядка 300 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Акции Permian Resources дешевеют на 3% на предварительных торгах в понедельник, бумаги Earthstone Energy подскочили в цене на 8,1%.

Permian Resources Earthstone Energy
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