"СИБУР" продал группе Qiwi часть углеродных офсетов через блокчейн-платформу

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - "СИБУР" в понедельник завершил первую сделку по продаже сокращений выбросов парниковых газов, полученных в ходе реализации климатического проекта на "Запсибнефтехиме", группе Qiwi, сообщает нефтехимическая компания.

В результате сделки группа Qiwi полностью компенсировала свой углеродный след (scope 1 и 2) за 2022 год - 3,121 тыс. т CO2-эквивалента.

Сделка по приобретению углеродных токенов (цифровой эквивалент единиц сокращения выбросов парниковых газов - ИФ), как и их погашение, прошла в публичном распределенном реестре на "Зеленой цифровой платформе Evercity".

"Таким образом, "СИБУР" стал первой промышленной компанией в России, совершившей сделку по продаже сокращений выбросов СО2 на блокчейн-платформе. (...) Использование блокчейна позволяет обеспечить высокий уровень прозрачности, прослеживаемости и неизменяемости данных на всем жизненном цикле климатического проекта", - подчеркивает компания.

Как сообщалось, в феврале "СИБУР" верифицировал климатический проект по утилизации побочных продуктов производственного цикла "ЗапСибНефтехима". В результате компания получила сертифицированные сокращения выбросов парниковых газов в объеме около 3 млн тонн СО2-эквивалента за 2017-2022 годы, что соответствует 3 млн углеродных единиц.