Запас валютной ликвидности в банках РФ в июле сократился почти на 6%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Запас рублевой ликвидности российских банков в июле сократился на 300 млрд рублей (или на 1,8%) - до 16,2 трлн рублей, говорится в комментарии ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Запас валютной ликвидности по итогам июля составил $49 млрд. В июне этот показатель достигал $52 млрд. Таким образом, в июле он сократился на $3 млрд, или на 5,8%. ЦБ считает, что запас валютной ликвидности находится на адекватном уровне (покрывает около 50% средств клиентов и 27% валютных обязательств (в июне - 54% и 29% соответственно).

Запаса рублевой ликвидности достаточно для покрытия 21% средств клиентов в рублях или 45% средств физлиц. Еще 9,7 трлн рублей (12% средств клиентов) банки могут привлечь у ЦБ РФ под залог нерыночных активов. Таким образом, доступные источники рублевой ликвидности покрывают примерно до 33% средств клиентов в рублях (34% в июне).

Запас рублевой ликвидности распределен по сектору неравномерно, но денежный рынок (7,8 трлн рублей 1 августа 2023 года) позволяет нивелировать часть этих рисков, подчеркивает Банк России.

Остатки банков на счетах в ЦБ в июле сократились на 248 млрд рублей, незаложенное рыночное обеспечение - на 122 млрд рублей.