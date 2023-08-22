Brent торгуется у $84,3 за баррель

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти незначительно опускаются утром во вторник после снижения накануне.

К 8:00 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 12 центов (0,14%), до $84,34 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,34 (0,4%) - до $84,46 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже на 2 цента (0,02%), до $80,7 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на $0,53 (0,7%) - до $80,72 за баррель.

Негативными факторами для рынка в последние дни являются опасения по поводу медленного роста китайской экономики и укрепление курса доллара на ожиданиях новых повышений ставки Федрезерва.

"В целом спрос и цены на нефть сдерживаются за счет замедления роста мировой экономики и глобальной рецессии в обрабатывающем секторе", - отметил президент Prestige Economics Джейсон Шенкер.

Прогнозы ОПЕК по-прежнему предусматривают рост спроса на нефть в мире более чем на 2% в 2023 и в 2024 годах, отметил Шенкер. Кроме того, данные Минэнерго США указывают на снижение запасов сырья в годовом выражении.