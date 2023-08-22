"КАМАЗ" оценил свое финансовое положение как рекордно хорошее

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Финансовое положение ПАО "КАМАЗ", не раскрывающего финансовую отчетность по международным стандартам, рекордно хорошее по ключевым показателям. Об этом сообщил директор по маркетингу ПАО "Камаз" Ашот Арутюнян на пленарной сессии Московского международного форума автомобилестроения (IMAF-2023) во вторник.

"Финансовое состояние компании сейчас рекордное. Настолько хорошо мы себя не чувствовали никогда. Все показатели – финансовая выручка, EBITDA, соотношение долга к EBITDA – просто бьют все рекорды", - сказал он.

По словам директора "КАМАЗа" по маркетингу, в начале года компания провела стратегическую сессию, на которой были определены ключевые направления развития.

"Мы видим горизонт планирования до 2030 года. Вообще говоря, планируется даже по самому консервативному сценарию удвоение выручки. Это если мы говорим про наши традиционные сегменты", - добавил Арутюнян.

Традиционными сегментами "КАМАЗа" являются тяжелые грузовики полной массой 14-40 тонн. Помимо магистральных тягачей компания производит, самосвалы и спецтехнику различных модификаций. Также "КАМАЗ", по словам Арутюняна, будет продолжать сотрудничество с Москвой, для которой компания является основным поставщиком электробусов.

"КАМАЗ" не публиковал отчетность по МСФО за 2022 год и за I полугодие 2023 года. В конце прошлого года гендиректор компании Сергей Когогин говорил журналистам, что автопроизводитель ожидает рекордной чистой прибыли. "Думаю, по финансовым показателям мы завершим этот (2022-ой - ИФ) год значительно лучше, чем самый удачный за всю историю 2021 год", - говорил Когогин. В пресс-службе "КАМАЗа" уточняли, что чистая прибыль компании за 2022 год, как ожидается, превысит 5 млрд руб. В конце февраля 2023 года Когогин сообщал, что выручка "КАМАЗа" за 2022 год по РСБУ выросла на 7%, до 267,3 млрд руб. Данные о прибыли или убытке по РСБУ не приводились.