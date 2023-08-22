BASF будет закупать у американской Cheniere до 0,8 млн т СПГ в год с 2026 года

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Германский концерн BASF подписал соглашение о покупке у американской Cheniere Energy до 0,8 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год с середины 2026 года и в случае, если будет принято окончательное инвестиционное решение о расширении проекта Sabine Pass, сообщила Cheniere.

Предполагается, что СПГ будет продаваться на условиях FOB по цене, привязанной к цене на американском хабе Henry Hub, плюс фиксированная плата за сжижение.

"Поставки начнутся в середине 2026 года и при условии принятия положительного окончательного инвестиционного решения в отношении первой очереди проекта расширения СПГ-завода Sabine Pass (SPL, "седьмая очередь") в Луизиане увеличатся примерно до 0,8 млн тонн в год после начала коммерческой эксплуатации седьмой линии. Соглашение действует до 2043 года", - говорится в сообщении.

"В то время как мы снижаем нашу зависимость от ископаемого топлива, чтобы достичь нашей цели по нулевым выбросам CO2 к 2050 году, это соглашение обеспечит надежные поставки природного газа на конкурентоспособных условиях", - прокомментировал сделку финдиректор BASF Дирк Элверманн.

В мае 2023 года Cheniere Energy начала процедуру предварительной проверки проекта расширения SPL в Федеральной комиссии по регулированию энергетики.