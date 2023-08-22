РФ в 2022/2023 сельхозгоду стала самым крупным импортером вишни и персиков из Турции

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - РФ по итогам 2022/2023 сельхозгода лидирует по закупкам вишни, персиков и нектаринов в Турции, следует из обзора зарубежной аграрной службы (FAS) Минсельхоза США.

Ссылаясь на данные Trade Data Monitor, авторы обзора сообщают, что в 2022/2023 сельхозгоду РФ импортировала из Турции 25,169 тыс. тонн вишни против 23,117 тыс. тонн годом ранее. Причем доля российских закупок превысила 40% от общего экспорта из Турции, который составил 57,915 тыс. тонн (70,948 тыс. тонн годом ранее).

Кроме того, в минувшем сезоне РФ ввезла из Турции 153,352 тыс. тонн персиков и нектаринов против 118,409 тыс. тонн сезоном ранее. Всего за этот период Турция поставила на мировой рынок 204,211 тыс. тонн этих фруктов (170,417 тыс. тонн годом ранее).

Согласно обзору, урожай вишни в Турции в 2023/2024 сельхозгоду прогнозируется в 800 тыс. тонн, что на 8% больше, чем годом ранее. Росту производства способствуют благоприятные погодные условия, сообщается в обзоре. Сбор персиков и нектаринов оценивается в 1 млн тонн (на уровне прошлого сельхозгода).