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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

IBM продает активы Weather Co. инвесткомпании Francisco Partners

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - International Business Machines Corp. (IBM) продает активы, связанные с предоставлением информации о погоде, инвесткомпании Francisco Partners, говорится в совместном пресс-релизе двух компаний.

Сумма сделки не раскрывается.

По ее условиям, Francisco Partners приобретает цифровые активы Weather Co., ориентированные на потребителей, включая платформы Weather.com, Weather Underground и Storm Radar, а также приложения для мобильных устройств и облачные сервисы.

Как отмечается в пресс-релизе, сервисами Weather Co. ежемесячно пользуются в общей сложности более 415 млн человек.

IBM сохранит за собой бизнес в сфере ПО для устойчивого развития, включая платформу Environmental Intelligence Suite (EIS), и планирует продолжать использовать данные Weather Co. для EIS.

Сделка, как ожидается, будет закрыта до конца первого квартала 2024 года.

Акции IBM теряют в цене 0,1% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла менее чем на 1%.

IBM Weather.com Weather Co Francisco Partners
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