АКРА ожидает роста энергопотребления в РФ в этом году максимум до 0,7%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - АКРА улучшило свой прогноз по энергопотреблению в России в этом году, сообщило агентство.

Если прежний прогноз от весны этого года предполагал в лучшем случае отсутствие изменений в сравнении с 2022 годом, в худшем - снижение потребления на 1,5%, то теперь эксперты ожидают динамику в диапазоне "от -0,2 до +0,7%", говорится в комментарии агентства.

АКРА изменило свои ожидания на фоне роста планового энергопотребления. Так, согласно тексту комментария, в котором эксперты ссылаются на данные ассоциации "НП "Совет рынка", с начала года и по состоянию на 7 августа его объем увеличился на 1,2% относительно аналогичного периода 2022 года. В частности, спрос в единой энергосистеме вырос на 0,8% к первому полугодию 2022 года, приводит АКРА данные "Системного оператора". Согласно приведенным данным и расчетам агентства, показатель мог достигать 518 млрд кВт.ч в первой половине этого года против 513,9 млрд кВт.ч за шесть месяцев 2022 года.

"В первом полугодии 2023 года рост планового электропотребления был обусловлен в основном строительством Восточного полигона, наращиванием экспорта в Китай, загрузкой военно-промышленного комплекса, майнингом криптовалют и увеличением бытового потребления", - отметило агентство.

При этом аналитики сохранили свои ожидания относительно дальнейшего увеличения долгов за электроэнергию, "что с большой долей вероятности негативно скажется на финансовых показателях компаний отрасли". По мнению экспертов, долги продолжат расти даже при сохранении объемов потребления.

По итогам первого полугодия объем долгов на ОРЭМ составил 65,83 млрд руб. (без учета договоров цессии), сократившись на 1,4 млрд руб., в рознице - 318,6 млрд руб. (-3,7 млрд руб.). В агентстве отметили опасность банкротства и лишения статуса энергосбытовых компаний, которые принимают на себя долги конечных потребителей. Также эти долги сказываются и на сетевых и генкомпаниях, что "потенциально может привести к недостаточности денежных средств для покрытия их операционных и капитальных затрат, необходимых для поддержания надежности ЕЭС России". Впрочем, АКРА ожидает, что в среднесрочной перспективе "отрасль сможет абсорбировать негативные шоки".