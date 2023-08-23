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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Решетников призвал больше финансировать промышленность за счет бюджета

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Объем финансирования промышленности за счет бюджетных средств нужно существенно увеличить, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в среду на сессии "Экономика в глобальном шторме: скрытые ресурсы и точки роста" в рамках Московского урбанистического форума.

"В структуре бюджета требуется существенное увеличение объема финансирования промышленности", - подчеркнул министр, добавив, что "в рамках технологического суверенитета требуются достаточно большие вложения".

"Не только в цеха, вложения в НИОКРы, сохранения команд. Это требует денег. И явно капитал в тех отраслях, который есть, не соответствует масштабам тех задач, которые перед этими отраслями стоят", - отметил Решетников.

По его словам, "основная задача – это разными способами докапитализировать или создать капитал в этих отраслях". Министр при этом подчеркнул, что господдержка не означает рост госсектора. "Мы должны найти правильный баланс помогать именно частному бизнесу. Потому что все прорывы, которые мы создали в экономике за последние 15-20 лет, были созданы именно частными компаниями", - отметил он.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников
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