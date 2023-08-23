Ставки по ипотеке в США обновили максимум за 23 года

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 18 августа, повысился до максимального уровня с декабря 2000 года, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тыс. на прошлой неделе увеличилась на 15 базисных пунктов и составила 7,31%.

"Доходность гособлигаций США продолжила стремительный рост на прошлой неделе, при этом рынки сталкиваются с дефицитом ликвидности и опасениями, что устойчивость экономики поддержит инфляцию на высоком уровне", - отметил заместитель старшего экономиста MBA Джоэл Кан.

Тем временем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю упало на 4,2% после снижения на 0,8% неделей ранее. Показатель демонстрирует негативную динамику пять недель подряд. В том числе объем заявок на рефинансирование ипотеки сократился на 2,8%.