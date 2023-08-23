Петербургская биржа начала тестировать новый механизм на торгах топливом

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) на этой неделе впервые в своей практике начала использовать на торгах нефтепродуктами механизм "аукциона открытия".

Согласно сообщению биржи, первые торги с использованием аукциона открытия состоялись 22 августа по ряду биржевых инструментов.

Как пояснили "Интерфаксу" в СПбМТСБ, аукцион открытия является нововведением биржи, хотя этот механизм разрабатывался в течение последних двух лет.

"Аукцион может быть назначен по инициативе участников рынка, его проведение утверждается руководством биржи. Аукцион открытия – это разновидность дискретного аукциона. Цена аукциона открытия формируется специальным алгоритмом на основе поступивших заявок – агрегированного спроса и агрегированного предложения. Отличие аукциона открытия от двойного встречного аукциона, который проводится в ходе основной сессии, заключается в следующем: он более короткий, действует в течение 15 минут перед началом основных торгов", - отметили на бирже.

СПбМТСБ отмечает, что по итогам проведения торгов в секции "Нефтепродукты" сейчас проводится анализ эффективности применения аукциона открытия в сложившейся ценовой ситуации.

Как сообщалось, биржевые цены на бензин и ДТ длительное время находятся на высоких уровнях, хотя в России производятся достаточные объемы бензина, а дизеля – кратно больше потребления. На торгах СПбМТСБ сформировался дисбаланс спроса и предложения на фоне сезонного спроса на нефтепродукты. Цены растут, в том числе, из-за предстоящих в сентябре сокращений в 2 раза выплат по топливному демпферу, а также выгодной экспортной альтернативы.