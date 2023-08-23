Инфляция в РФ с 15 по 21 августа составила 0,09%, годовая ускорилась почти до 4,9%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 15 по 21 августа составила 0,09% после 0,10% с 8 по 14 августа, 0,01% с 1 по 7 августа, 0,13% с 25 по 31 июля, 0,23% с 18 по 24 июля, 0,18% с 11 по 17 июля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца прирост цен к 21 августа составил 0,20%, с начала года - 3,62%.

Из данных за 21 день августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 21 августа ускорилась до 4,88% с 4,63% на 14 августа и 4,30% на конец июля, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась также до 4,88% (с 4,66% на 14 августа), если высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале). В этот раз оценки годовой инфляции по обоим методикам расчета совпали, так как динамика цен в августе 2022 года была достаточно равномерной.

В августе 2022 года была зафиксирована дефляция на уровне 0,52%, поэтому продолжение ускорения годовой инфляции в августе текущего года было ожидаемым.

За период с 15 по 21 августа 2023 г. значительно выросли цены: на свинину и мясо кур - на 1,4%, масло подсолнечное - на 1,0%, сосиски, сардельки - на 0,7%, колбасы вареные - на 0,5%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию за неделю составило 3,1% (неделей ранее - снижение на 2,4%), в том числе на капусту - 8,1%, лук - 7,9%, картофель - 6,1%, помидоры - 6,0%, морковь - 5,1%, свеклу - 3,0%, яблоки - 1,6%. В то же время цены на огурцы выросли на 3,3%, бананы - на 0,5%.

Из непродовольственных товаров выросли цены: на телевизоры - на 0,8%, смартфоны - на 0,6%, легковые автомобили отечественные и доски обрезные - на 0,5%.

Бензин автомобильный за неделю подорожал на 0,6%, дизельное топливо - на 1,3%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 0,7% (неделей ранее - увеличилась на 0,9%).

Как сообщалось, Банк России 15 августа на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12%.

В пресс-релизе по данному поводу ЦБ не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности ДКП. В заявлении по итогам внеочередного заседания совета директоров осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Позже Банк России сообщил, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году", - заявил регулятор.

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник заявил, что инфляционные риски в РФ в последнее время растут, задача сдерживания цен выходит на первый план, а правительству и ЦБ нужно выстраивать соответствующую экономическую политику.

"Объективные данные показывают, что инфляционные риски, хочу обратить на это внимание, мы с коллегами обращаемся в последнее время к этой теме постоянно, инфляционные риски все-таки растут. И задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план. Я прошу, коллеги из правительства, ЦБ держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику", - подчеркнул Путин.

Как сообщалось, ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция в РФ в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году.

Прогноз Минэкономразвития РФ от апреля 2023 года предполагает инфляцию по итогам текущего года на уровне 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2023 году составляет 6,0% (вырос с 5,7% по опросу в начале июля), по инфляции в 2024 году - 4,8% (вырос с 4,6% по опросу месяц назад).