Иномарки после индексации утильсбора подорожали на 1%, местные машины – на 0,6%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Цены на импортированные и локально собранные в России автомобили иностранных брендов после индексации утилизационного сбора с 1 августа выросли в среднем на 1%, на машины российской сборки - на 0,6%, следует из данных Росстата об индексе потребительских цен.

Как сообщалось, с 1 августа в России были существенно проиндексированы ставки утильсбора на автомобили, ввозимые юрлицами из-за рубежа для последующей перепродажи. В частности, размер сбора на "малолитражки" с ДВС возрастом до 3 лет вырос в 1,7 раза (с 48,2 тыс. руб. до 81,2 тыс. руб.), на машины с дизельным двигателем объемом 1-2 л – в аналогичном размере (с 178,4 тыс. руб. до 300,6 тыс. руб.)

По данным Росстата, с конца июля новые иномарки дорожали активнее автомобилей российской сборки, прибавив в цене к 21 августа в среднем 1,03%, тогда как российские легковые машины за тот же период подорожали на 0,6%. Вместе с тем, за неделю с 15 по 21 августа стоимость иностранного автомобиля увеличилась лишь на 0,28%, тогда как отечественного – на 0,54%.

Накопленная с 1 августа динамика потребительских цен на легковые автомобили в РФ*

Автомобили на 7.08 на 14.08 на 21.08 Российские 0,02 % 0,07 % 0,61 % Иномарки 0,26 % 0,75 % 1,03 %

Рост цен на автомобили российской сборки, по данным Росстата, с начала года был вдвое выше в сравнении с иномарками – составил 6,7% против 3,2% соответственно.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в марте говорил журналистам, что "сегодня более-менее по автомобильному рынку цены выравнялись". "Обратите внимание уже, например, на параметры цен конца прошлого года. Мы в марте-апреле (2022 года - ИФ) видели существенный рост, а потом постепенное снижение. Стабилизировались логистические маршруты, стабилизировался организационно-производственный процесс, поставки комплектующих, производство комплектующих. Стала более прогнозируемой ситуация с курсами валют, поэтому я не думаю, что это будет существенно как-то влиять на флуктуацию цен", - отмечал он.

Вместе с тем он признавал, что снижения цен на автомобили в 2023 году не ожидается. "Как можно снижать цену при том, что сохраняются и мировая, и внутренняя инфляция? Как минимум на уровень проминфляции цены будут всегда двигаться вперед. Вопрос – насколько", - говорил Мантуров журналистам в середине марта, комментируя цены на машины.

Накопленная динамика потребительских цен на легковые автомобили в РФ в 2022 году*

Автомобили на 10.01 на 18.02 на 4.03 на 1.04 на 26.12 Российские 2,3 % 2,27 % 11,94 % 20,87 % 29,65 % Иномарки 1,15 3,1 % 12,19 % 30,37 % 39,12 %

* - по данным публикаций Росстата об индексе потребительских цен