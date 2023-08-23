Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Выпуск автомобилей в России в июле замедлился на фоне отпусков

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В июле в России производство автомобилей продолжило расти в годовом исчислении, но замедлились в сравнении с июнем на 4,3% по легковым автомобилям и на 13,5% по грузовикам, сообщил Росстат.

За июль в стране было произведено 41,1 тыс. легковых машин, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. По сравнению с июнем этого года снижение составило 4,3%. За 7 месяцев в стране выпущено 244 тысяч легковых автомобилей (-18,6% г/г).

Грузовиков в июле в стране собрали 12,4 тыс. шт. (+29% г/г и -13,5% к июню текущего года). Их выпуск с начала года увеличился на 8,7%, до 87,4 тыс. единиц.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце произведено 966 тыс. шт. - на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 23,9% меньше, чем в июне этого.

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта за июль подскочил год к году на низкой базе на 45,7%, до 15,1 тыс. единиц (-14,1% в сравнении с июнем 2023-го). За январь-июль их выпущено 114 тысяч штук, что на 22,5% меньше, чем за аналогичные 7 месяцев прошлого года.

Производство кузовов для автотранспортных средств с начала текущего года сократилось на 10%, до 18,6 тыс. шт. Абсолютного показателя их выпуска за июль Росстат не приводит, лишь отмечая, что к июлю 2022-го он был выше на 33,7%, а в сравнении с июнем 2023-го - на 14,1% ниже.

Российские автопроизводители - в частности, "АвтоВАЗ", "КАМАЗ" и "ГАЗ" - с двадцатых чисел июля уходили в ранее запланированные корпоративные отпуска, из которых вернулись к концу первой недели августа.

Низкую базу для сравнения производственных показателей российского автопрома в июле продолжил обеспечивать прошлогодний уход из России работавших в стране иностранных автоконцернов, которые стали останавливать свои заводы и поставки в страну после начала СВО. Так, в марте прошлого года выпуск легковых машин, по данным Росстата, обвалился в годовом выражении на 72,1% (до 40,9 тыс.) Наиболее глубокого падения он достиг в мае, за который в стане было собрано лишь чуть более 3,7 тыс. легковых автомобилей (-97% к маю-2021). После этого началось постепенное восстановление показателей отрасли.

АвтоВАЗ ГАЗ КАМАЗ Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 23 августа

ВТБ вышел из капитала девелопера "ПИК", в котором ему принадлежало 12,4%

ВТБ вышел из капитала девелопера "ПИК", в котором ему принадлежало 12,4%

Рост промпроизводства в России в июле замедлился до 4,9% с 5,8% в июне

30 региональных ритейлеров РФ ограничили наценки для социально значимых товаров

30 региональных ритейлеров РФ ограничили наценки для социально значимых товаров

Либерализация выплаты дивидендов нерезидентам коснется инвестиций, вложенных с апреля

Акционеры "Фортума" решили переименовать компанию в "Форвард Энерго"

Акционеры "Фортума" решили переименовать компанию в "Форвард Энерго"

Ozon во II квартале нарастил оборот в 2,2 раза - до 372,6 млрд рублей

Ozon во II квартале нарастил оборот в 2,2 раза - до 372,6 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });