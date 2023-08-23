HSBC рекомендует не возобновлять инвестиции в акции США на этой неделе

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Аналитики британского банка HSBC не советуют инвесторам возобновлять вложения в американские акции на этой неделе из-за повышенной неопределенности, пишет MarketWatch.

"Мы бы не стали активно возвращаться, по крайней мере пока, поскольку рост доходности гособлигаций США и экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, участники которого сфокусируются на структурных сдвигах в глобальной экономике, могут запросто привести к очередной масштабной распродаже", - написали аналитики банка под руководством Макса Кеттнера.

Однако если такой сценарий реализуется и фондовые индексы действительно упадут, тогда настанет время для увеличения вложений в акции США, отметили они.

"Мы видим большой потенциал к восстановлению американских акций с учетом того, что мы не меняем свой прогноз относительно роста экономики, инфляции и остальных фундаментальных показателей", - написали эксперты.

Индекс S&P 500 вырос на 15,4% с начала года, однако потерял 3% за последний месяц.