"Росатом" и "1С" создали совместное предприятие с ИТ-решениями для рынка РФ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" и ИТ-компания "1С" создали совместное предприятие - ООО "Гринтех".

По данным ЕГРЮЛ, структура была зарегистрирована 7 августа, ее учредителями стали ЗАО "1С" с долей в 51% и АО "Гринатом" (ИТ-"дочка" "Росатома"). Уставный капитал новой компании составил 160 млн рублей. Руководителем "Гринтеха" стал Сергей Смирных, ранее занимавший должность заместителя гендиректора в компании "РТ-Информ" (ИТ-"дочка" "Ростеха").

"Цель совместного предприятия "Гринтех" - эффективная автоматизация предприятий атомной отрасли и крупных корпоративных заказчиков с использованием технологий "1С", лучшего отраслевого опыта и ноу-хау, создание отраслевых решений на платформе "1С:Предприятие" и формирование сильной команды специалистов для их качественного внедрения", - сказали "Интерфаксу" в "1С".

"В условиях дефицита подобных импортонезависимых систем (платформенных систем управления предприятиями - ИФ) мы предлагаем клиентам решения, апробированные в атомной отрасли, помогаем их адаптировать под задачи заказчиков, - отметил ИТ-директор "Росатома" Евгений Абакумов (его слова передали "Интерфаксу" в компании). - Эту задачу по использованию и развитию отраслевых технологий под нужды других предприятий планирует решать "Гринтех", совместное предприятие "1С" и "Гринатома", объединяющее экспертизу вендора платформы с экспертизой в области технологических решений одного из крупнейших ИТ-интеграторов страны".

При этом в "Росатоме" отметили, что в атомной отрасли уже накоплена большая экспертиза по внедрению и адаптации тяжелых ERP-систем на промышленных предприятиях, в том числе в условиях импортозамещения. Так, "Гринатом" уже тиражирует на предприятиях отрасли импортонезависимую 1С ERP 2.0 "Цифровой Росатом" на базе "1С:ERP.Управление Холдингом".

В "Росатоме" видят интерес к подобным продуктам. "Уже сейчас поступают сигналы от крупных российских игроков, от госкорпораций, что есть большая потребность во внедрении апробированных систем корпоративного уровня. Эксперты высоко оценивают потенциал этого рынка, на котором в том числе будет работать "Гринтех", - отметили в компании.

"Тяжелые системы увязывают практически все основные бизнес-процессы, которые есть в организации. Для того, чтобы эффективно адаптировать базовое решение под специфические нужды крупной промышленной компании, необходимо сформировать целевые шаблоны бизнес-процессов и только потом автоматизировать. Мы как ИТ-интегратор госкорпорации "Росатом" прошли этот путь внутри отрасли, накопили экспертизу в области и готовы выходить с ней на российский рынок", - пояснил гендиректор "Гринатома" Михаил Ермолаев.

В настоящий момент СП может предложить уже накопленный опыт внедрения продуктов "1С", но в дальнейшем планирует предлагать и собственные разработки на платформе "1С", готово адаптировать решения под нужды заказчиков.

"1С" является одним из крупнейших в РФ разработчиков программ корпоративного класса. Причем помимо разработки собственно платформенных решений (например, "1С:Бухгалтерия", "1С: ERP.Управление Холдингом" и т.д.), через участие в компаниях-разработчиках (в настоящее время "1С" владеет долями от 50% до 100% в приблизительно 70 компаниях, долями до 50% - еще в порядка 30 компаниях), "1С" принимает участие в разработке и продвижении отраслевых решений (около 50) на базе своих продуктов.