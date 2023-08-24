Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 25%, максимума с 2004 года

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Центробанк Турции по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку сразу на 7,5 процентного пункта, и теперь ставка по семидневным операциям РЕПО составляет 25% против 17,5% ранее, говорится в сообщении ЦБ.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более умеренного повышения, до 20%.

Уровень ставки достиг максимума с января 2004 года. На предыдущем заседании ставка была повышена на 2,5 п.п.

Совет директоров турецкого ЦБ подтвердил намерение продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы как можно быстрее задать курс на замедление инфляции и стабилизировать инфляционные ожидания.

Турецкая лира дорожает к доллару на 0,2% после более резкого, чем ожидалось, подъема ставки. Пара доллар/лира торгуется на уровне 27,1513 лиры против 27,1962 лиры на закрытие предыдущей сессии.