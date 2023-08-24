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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Autodesk увеличила чистую прибыль во II финквартале на 19%

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения Autodesk Inc. увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 19%, выручку – на 9%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 июля, составила $222 млн по сравнению с $186 млн за аналогичный период предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию выросла до $1,03 с $0,85.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,91 на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $1,73 на акцию.

Квартальная выручка Autodesk составила $1,35 млрд против $1,24 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков в $1,32 млрд.

Согласно прогнозу компании, в третьем финквартале ее выручка составит $1,38-1,395 млрд, скорректированная прибыль – $1,97-2,03 на акцию.

Годовой прогноз Autodesk предполагает выручку на уровне $5,405-5,455 млрд, скорректированную прибыль – $7,3-7,49 на акцию.

Бумаги компании прибавляют в цене 3,3% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 13%.

Autodesk является крупнейшим мировым поставщиком ПО для промышленного и гражданского строительства, а также машиностроения. Компания разрабатывает широкий спектр программных продуктов для архитекторов, инженеров, конструкторов.

Autodesk
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