Институт ВЭБ прогнозирует снижение производства сельхозпродукции в РФ в 2023 г. на 1,7%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Производство сельхозпродукции в РФ в этом году снизится на 1,7%, прогнозирует Институт ВЭБ.

Такая оценка содержится в его презентации, размещенной в телеграм-канале "Сельский час".

Снижение производства объясняется, прежде всего, сокращением урожая зерновых культур после высочайшего уровня 2022 года. В прошлом году, когда был собран рекордный урожай (157,7 млн тонн зерна), рост сельхозпроизводства составил 10,2%. В этом году Институт ВЭБ прогнозирует сбор зерна в 137 млн тонн, масличных культур – в 28 млн тонн (29 млн тонн в 2022 году).

"При этом положительный вклад в индекс производства продукции сельского хозяйства внесет сбор сахарной свеклы, овощей, фруктов и ягод, наращивание продукции животноводства", - говорится в документе.

По прогнозу, сбор овощей в этом году сохранится на уровне 16 млн тонн, фруктов и ягод – 5 млн тонн, производство скота и птицы – увеличится до 17 млн тонн с 16 млн тонн годом ранее, молока – до 34 млн тонн с 33 млн тонн.

Согласно прогнозу, производство пищевой продукции в этом году вырастет на 5,5% против 1,6% год назад. В целом в АПК (сельское хозяйство и пищепром) рост производства составит 2,4% против 5,4% в 2022 году.

Институт ВЭБ также прогнозирует, что в 2024 году сельхозпроизводство может вырасти на 2,4% (в АПК в целом – на 2,1%), в 2025 году – на 3,1% (на 2,7%). Сбор зерна составит соответственно 132 млн и 135 млн тонн.

Согласно презентации, экспорт продукции АПК в 2023 году достигнет $46 млрд ($41,6 млрд в 2022 году).