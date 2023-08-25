Решетников заявил о позитивных тенденциях в экономике РФ

Показатели по итогам 2023 г. "приятно порадуют", пообещал глава Минэкономразвития

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Тенденции в российской экономике позитивные, показатели по итогам 2023 года "приятно порадуют", заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Мы весьма неплохо, учитывая тот объем вызовов, который перед нами стоит, проходим текущий год. Я думаю, что цифры по итогам года всех нас приятно порадуют", - сказал Решетников в Ереване на "Деловом завтраке с представителями бизнес-сообществ Армении и России".

По его словам, готовится к публикации обновленный прогноз.

"Мы достаточно уверенно смотрим и в текущий, и в следующий год - и по инвестициям, и по доходам населения, потребительскому спросу, кредитованию. Есть позитивные тенденции. Все это следствие рыночности российской экономики, интеграции в мировую экономику. Идет большая перенастройка, очень важно давать максимальную свободу бизнесу, чтобы бизнес сам осуществлял эту перенастройку", - сказал Решетников.