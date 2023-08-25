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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

ЦБ РФ продал юани на 2,3 млрд руб. с расчетами 24 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ продал валюту с расчетами 24 августа на 2,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ ранее сообщил, что с 10 августа и до конца 2023 года не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. Проводить операции по продаже валюты в рамках использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) регулятор продолжит.

Минфин РФ впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила. Так, с 7 августа по 6 сентября ежедневный объем покупок был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей. Общий объем покупок за этот период определен в размере 40,5 млрд рублей.

Банк России с 1 августа 2023 года начал осуществлять операции в связи с использованием средств ФНБ для размещения их в разрешенные финансовые активы внутри страны. С 1 января по 30 июня нетто-объем операций по размещению средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, выраженные в рублях, составил 288,4 млрд рублей. Ежедневный объем продажи валюты составляет 2,3 млрд рублей.

Ежедневный нетто-объем операций ЦБ на валютном рынке и их направленность определялись как сальдо двух величин: объема регулярных операций в рамках бюджетного правила и объема в рамках инвестирования ФНБ.

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