Рубль незначительно изменился к доллару и юаню на фоне неоднозначных сигналов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль не показал ощутимой динамики под влиянием противоречивых сигналов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 95,46 руб./$1 (+4,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 75,08 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,4 коп. - до 13,08 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов меняется в узком диапазоне, так как внешний фон подает противоречивые сигналы. На глобальном рынке фиксируется повышенный интерес большинства инвесторов к рисковым активам. Однако давление на нацвалюту оказывает наметившийся негатив на нефтяных рынках.

Слабые колебания рубля наблюдаются на фоне ослабевшей поддержки со стороны экспортеров. В понедельник они должны перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы. Налоговый фактор уже не оказывает должного влияния, так как основной объем рублей для уплаты налогов был накоплен в предыдущие дни.

Российские власти сохраняют ожидания относительно динамики восстановительного роста экономики страны после ее падения в 2022 году на 2,1%.

"В этом году мы ожидаем восстановления экономики (темпами - ИФ) около 2,5%, может быть, даже и выше", - заявил в интервью телеканалу CGTN глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля предполагает рост ВВП в 2023 году на 1,2%, но уже и президент, и премьер-министр, и глава министерства экономики заявляли, что он может превысить 2%. Недавний обновленный прогноз ЦБ РФ предполагает рост от 1,5% до 2,5%. За пределы 2,5% прогнозы официальных лиц выходят впервые. Ожидания экспертов пока более сдержанные: консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,1%.

Что касается инфляции, то, по словам Силуанова, она "хоть и подросла, но мы ожидаем, что в текущем году она будет сохраняться на уровне около 6%".

"В последующие годы наш таргет - 4%, и мы с ЦБ будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений", - отметил министр.

Годовая инфляция в РФ на 21 августа составила 4,88%. В середине августа ЦБ на фоне ослабления рубля и роста инфляционных рисков внепланово и резко повысил ключевую ставку - на 350 базисных пунктов, до 12%.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в РФ в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году. Прогноз Минэкономразвития РФ от апреля предполагает инфляцию по итогам текущего года на уровне 5,3%. Консенсус-прогноз экономистов по инфляции в 2023 году составляет 6,0%, в 2024 году - 4,8%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,81 за баррель, что на 0,17% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,78 за баррель, что на 0,06% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник преобладает позитивная динамика: китайский CSI 300 поднялся на 2,31%, японский Nikkei 225 вырос на 1,63%, гонконгский Hang Seng увеличился на 1,72%, южнокорейский Kospi укрепился на 0,75%, австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,57%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 почти стабилен, подрастая на 0,07%.

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в пятницу, причем S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам недели. Dow Jones Industrial Average повысился в пятницу на 0,73% и составил 34346,9 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Boeing Co., подорожавшие на 2,8%. В минусе завершили торги акции всего 5 компаний из 30, входящих в расчет индикатора. За прошлую неделю Dow опустился на 0,4%, тогда как S&P 500 прибавил 0,8%, а Nasdaq подскочил на 2,3%, прервав длившуюся три недели серию снижений.

Инвесторы оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить процентные ставки, заявил Пауэлл. Трейдеры в целом полагают, что ФРС не станет менять процентную ставку на следующем заседании, которое состоится 19-20 сентября, однако допускают возможность еще одного подъема в ноябре или декабре.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 69,5 пункта с 71,6 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса было пересмотрено в худшую сторону по сравнению с предварительно объявленными 71,2 пункта.