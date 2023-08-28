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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

S&P повысило рейтинг Армении с "B+" до "BB-"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги Армении в иностранной и национальной валютах с "B+" до "BB-", прогноз "стабильный", сообщает сайт агентства.

"Рост ВВП Армении, а также ее финансовые и внешнеторговые показатели уже улучшались до (российско-украинского - ИФ) конфликта, и мы считаем, что реальный рост ВВП останется относительно высоким в течение следующих нескольких лет. В связи с этим мы повысили долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Армении с "B+" до "BB-". Прогноз "стабильный", - говорится в сообщении.

S&P также подтвердило краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Армении в иностранной и национальной валютах на уровне "B", прогноз "стабильный".

Как отмечает агентство, в 2022 году ВВП Армении вырос на 12,6%. Существенный рост экономики страны S&P связывает с массовой миграцией из России, значительная часть которой - это молодые квалифицированные IТ-специалисты.

"Приток квалифицированной рабочей силы в сочетании с созданием более 1 тыс. компаний, принадлежащих иностранцам, внес значительный вклад в рост IТ-сектора, который в 2022 году увеличился на 51%. Экономике Армении принесли пользу также значительные финансовые притоки, особенно за счет денежных переводов из России. Валовой приток денежных переводов из России обеспечил 18,4% ВВП Армении в 2022 году по сравнению с 6,2% в 2021 году", - говорится в сообщении.

На 2023 год S&P прогнозирует рост экономики Армении на 7,5%. "За исключением экстремальных сценариев, таких как новый прямой военный конфликт с Азербайджаном, перспективы экономического роста Армении в ближайшие годы останутся устойчивыми", - отмечают аналитики агентства и прогнозируют рост в среднем по 4% в год на 2024-2026 годы.

Азербайджан Армения S&P
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