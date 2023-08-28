На старте торгов индекс МосБиржи вырос на 0,4%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в понедельник открылись ростом рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры после локальной просадки в течение торгов в пятницу на "ястребиных" заявлениях главы Федрезерва Джерома Пауэлла по дальнейшей монетарной политике.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4%, до 3171,18 пункта, индекс РТС снизился на 0,03%, до 1043,57 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 0,9%.

Доллар подорожал на 34 копейки, до 95,76 рубля.

Подорожали акции "Норникеля" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), бумаги "Татнефти" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Русала" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,1%), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,6% "префы"), "ММК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник попытается остаться выше отметки 3150 пунктов. Внешний фон складывается позитивно, плюс рубль продолжает терять позиции, что должно так или иначе поддержать спрос на акции экспортеров.

"Достаточно много компаний планируют на этой неделе опубликовать свои финансовые результаты. На наш взгляд, самым интересным будет отчет "Полюса", "Сегежи Групп" и "Самолета". Из тех, кто еще официально не анонсировал конкретные даты отчета, но они ранее выходили в конце августа, можно выделить "Совкомфлот", "Транснефть" и, возможно, сталелитейщики", - отмечает аналитик.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, утром в понедельник умеренный рост рынка акций вполне может продолжиться, но поводов для пробоя сильного сопротивления 3200 пунктов по индексу МосБиржи нет, одного лишь дешевеющего рубля для этого может не хватить. Вполне возможно, что при приближении индикатора к этой отметке на рынке вновь начнется активная фиксация прибыли.

Нефть Brent пока торгуется без изменений около отметки $84 за баррель, однако в дальнейшем котировки скорее продолжат рост, недели начнут снижаться. В нефтегазовом секторе наиболее интересными выглядят акции "Газпром нефти", "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".

Рубль в понедельник окончательно потеряет поддержку со стороны налогового периода, который, впрочем, так и не привел к укреплению курса российской валюты хотя бы до 90 руб./$1. Похоже, что экспортеры насытились рублями еще в середине месяца, а сейчас вновь придерживают валютную выручку, полагает Антонов.

В США в минувшую пятницу основные индексы акций повысились на 0,7-0,9%, причем по итогам недели выросли S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+2,3%), а Dow просел на 0,4%.

Инвесторы оценивали выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Федрезерв не закончил борьбу с высокой инфляцией и может в случае необходимости снова повысить процентные ставки, заявил Пауэлл.

Трейдеры в целом полагают, что ФРС не станет менять процентную ставку на следующем заседании, которое состоится 19-20 сентября, однако допускают возможность еще одного подъема в ноябре или декабре.

Индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 69,5 пункта с 71,6 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса было пересмотрено в худшую сторону по сравнению с предварительно объявленными 71,2 пункта. Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, не ожидали пересмотра

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Власти КНР объявили о введении новых мер стимулирования активности на рынках капитала. В частности, гербовый сбор для сделок купли-продажи акций с понедельника уменьшен вдвое, заявили Минфин и Государственное налоговое управление страны.

На этом фоне инвесторы не придали большого значения свежим данным о прибылях китайских промышленных компаний. За первые семь месяцев года показатель упал на 15,5% в годовом выражении, до 3,9 трлн юаней ($541 млрд), сообщило Государственное статистическое управление. В 2022 году было отмечено снижение на 4%.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник слабо растут после подъема в пятницу, при этом рынок завершил в "минусе" вторую неделю подряд. К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4%, до $84,78 за баррель (+1,3% в пятницу), октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5%, до $80,22 за баррель (+1% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,4%, WTI - на 1%.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 8 единиц - до 512 штук, что является минимумом с февраля 2022 года.