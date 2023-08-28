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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Нефтесервисная компания ADES разместит на бирже 30% акций в рамках IPO

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), а также компании ADES Investments Holding Ltd. и Zamil Group Investment Ltd. планируют разместить на бирже 30% акций ADES International Holding, одного из ведущих поставщиков услуг по бурению и добыче нефти и газа на Ближнем Востоке и в Африке.

Как говорится в сообщении компаний, на бирже в Эр-Рияде будут размещены 338,7 млн акций, включая 237,1 млн новых бумаг. Ценовой диапазон размещения будет озвучен 18 сентября.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что объем размещения может составить более $1 млрд.

Организаторами IPO выступят EFG Hermes, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Saudi National Bank Capital.

В 2021 году ADES была приобретена за $516 млн с последующим делистингом. С тех пор операции ADES выросли благодаря приобретению активов, в том числе в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Египте, Алжире и Тунисе.

Совокупный объем первичных размещений акций на бирже в Эр-Рияде с начала года составил менее $900 млн, упав на 82% в годовом выражении. Тем временем в соседних ОАЭ показатель составляет почти $4 млрд.

PIF Саудовская Аравия ADES
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