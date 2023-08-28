XPeng купит автоподразделение DiDi Global за $744 млн

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей XPeng Inc. заключил партнерское соглашение с сервисом такси DiDi Global, говорится в пресс-релизе компании.

По условиям соглашения XPeng приобретет подразделение DiDi по разработке "умных" автомобилей за 5,835 млрд гонконгских долларов ($744 млн). Сделка будет оплачена за счет размещения новых акций, составляющих примерно 3,25% акционерного капитала XPeng.

Кроме того, XPeng совместно с DiDi планирует к 2024 году разработать новый бренд "умных" электромобилей. Предварительное название бренда - MONA, цена машин будет составлять около 150 тысяч юаней ($20,5 тысячи).

Компании также намерены сотрудничать в сфере маркетинга и производства беспилотных такси, а также в сфере финансовых и страховых услуг.

Акции XPeng в Гонконге подскочили почти на 11% в понедельник. С начала года капитализация компании увеличилась почти вдвое, на 88%.