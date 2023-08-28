Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

XPeng купит автоподразделение DiDi Global за $744 млн

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей XPeng Inc. заключил партнерское соглашение с сервисом такси DiDi Global, говорится в пресс-релизе компании.

По условиям соглашения XPeng приобретет подразделение DiDi по разработке "умных" автомобилей за 5,835 млрд гонконгских долларов ($744 млн). Сделка будет оплачена за счет размещения новых акций, составляющих примерно 3,25% акционерного капитала XPeng.

Кроме того, XPeng совместно с DiDi планирует к 2024 году разработать новый бренд "умных" электромобилей. Предварительное название бренда - MONA, цена машин будет составлять около 150 тысяч юаней ($20,5 тысячи).

Компании также намерены сотрудничать в сфере маркетинга и производства беспилотных такси, а также в сфере финансовых и страховых услуг.

Акции XPeng в Гонконге подскочили почти на 11% в понедельник. С начала года капитализация компании увеличилась почти вдвое, на 88%.

XPeng Китай Гонконг DiDi
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз заявил о полном обеспечении хлебопеков зерном и мукой

Минсельхоз заявил о полном обеспечении хлебопеков зерном и мукой

В Венгрии пригрозили расширить запрет импорта украинской сельхозпродукции

В Венгрии пригрозили расширить запрет импорта украинской сельхозпродукции

МосБиржа проработает вопрос запуска торгов рупией

МосБиржа проработает вопрос запуска торгов рупией

Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%

Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });