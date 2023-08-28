Рубль завершил торги понедельника слабыми изменениями к основным валютам

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Доллар США слега опустился, евро столь же незначительно повысился на Московской бирже по итогам торгов понедельника. Рубль почти не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и по завершении налоговых выплат августа.

Курс доллара США составил 95,31 руб. в 19:00, что на 10,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 103,19 руб., подорожав на 16,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,6 копейки - до 98,85 руб. Курс китайского юаня подрос на 0,9 копейки - до 13,06 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо изменился к основным валютам по итогам первых торгов недели после завершения налоговых выплат августа. На понедельник, 28 августа, пришелся единый день уплаты налогов, и компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Российские власти продолжают постепенно улучшать свои ожидания относительно динамики восстановительного роста экономики страны после ее падения в 2022 году на 2,1%. "В этом году мы ожидаем восстановления экономики (темпами - ИФ) около 2,5%, может быть, даже и выше", - заявил в интервью телеканалу CGTN глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля предполагает рост ВВП в 2023 году на 1,2%. Ведомство собирается уточнить прогноз в конце августа. Недавний обновленный прогноз ЦБ РФ предполагает рост от 1,5% до 2,5%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,1%.

Что касается инфляции, то, по словам Силуанова, она "хоть и подросла, но мы ожидаем, что в текущем году она будет сохраняться на уровне около 6%". "В последующие годы наш таргет - 4%, и мы с ЦБ будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений", - отметил министр.

Годовая инфляция в РФ на 21 августа составила 4,88%. В середине августа ЦБ на фоне ослабления рубля и роста инфляционных рисков внепланово и резко повысил ключевую ставку - на 350 базисных пунктов, до 12%.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в РФ в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году. Прогноз Минэкономразвития РФ от апреля предполагает инфляцию по итогам текущего года на уровне 5,3%. Консенсус-прогноз экономистов по инфляции в 2023 году составляет 6,0%, в 2024 году - 4,8%.

Мнение экспертов

"Мы видим, что рубль нашел равновесие в коридоре 93-96 за доллар. Считаем, что при росте курса до 98 рублей и выше могут начаться вербальные интервенции со стороны ЦБ. Предполагаем, что в ближайшей перспективе волатильность рубля будет постепенно снижаться", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"Окончание налогового периода, пик которого приходится на сегодняшний день, обычно приводит к сокращению предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. В предыдущие два месяца рубль в этот момент переходил к активному ослаблению, тем более, как и тогда, вновь отсутствовало ощутимое влияние данного фактора. Однако пока ускорения нисходящего движения не происходит, напротив, рубль пытается восстановиться. Возможно, экспортеры все же продают достаточно валюты в рамках недавней договоренности с властями, которая направлена на предотвращение быстрого снижения курса рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть в понедельник вновь перешли к росту. Активность торгов в последние дни лета значительно ниже обычной, что объясняет их высокую волатильность.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 0,08% - до $84,55 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,4% - до $80,16 за баррель.

Поддержку рынку оказывает общее увеличение аппетита к риску после объявления властями Китая о новых экономических стимулах. Кроме того, трейдеры следят за тропическим штормом "Идалия", приближающимся к побережью Флориды, который, по оценкам экспертов, может в ближайшее время перейти в категорию ураганов.

Итоги торгов

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 августа на 76 копеек, до 95,4717 руб., и увеличил курс евро на 98,48 копейки, до 103,2434 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 51,03 копейки по отношению к пятнице и составил 95,4425 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 51,86 копейки и составил 95,4269 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 540,748 млн, из которых $432,455 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 108,293 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,1131 рубля, до 103,2781 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 74,17 копейки, до 103,1966 руб. Объем торгов евро составил EUR473,676 млн, из которых EUR87,706 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR385,97 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали в понедельник разнонаправленные изменения. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 августа опустилась на 1 базисный пункт - до 11,9% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла относительно пятницы на 35 базисных пунктов - до 9,85% годовых, на 3 месяца - повысилась на 16 базисных пунктов, до 8,36% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 7 базисных пунктов, до 7,91% годовых.