"Медси" в I полугодии нарастила выручку на 16%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Выручка сети клиник "Медси", входящей в портфель активов ПАО АФК "Система", по итогам I полугодия 2023 года составила 20 млрд рублей, что на 15,7% превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

OIBDA выросла вслед за выручкой на 17,2%, до 3,4 млрд рублей (без учета финансового результата от девелоперского проекта ЖК "Небо").

На 30 июня 2023 года сеть "Медси" объединяла 138 клиник, медицинский велнес и службу помощи на дому.

Количество уникальных пациентов в отчетном периоде выросло на 13% и превысило 975,7 тыс. человек.

Количество посещений клиник в сутки повысилось на 15,8% - до 39,9 тыс., количество оказанных услуг в сутки - на 14,3%, до 81,6 тыс. Средний чек остался неизменным на уровне 2,8 тыс. руб.

Эффективная доля владения АФК "Система" в "Медси" - 95,5%.