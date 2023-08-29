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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

"АвтоВАЗ" с сентября возобновит выпуск автомобилей экостандарта Евро-5

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Производство автомобилей экологического стандарта Евро-5 на "АвтоВАЗе" возобновится 1 сентября с наиболее популярного в России семейства Lada Granta, сообщила пресс-служба компании.

Из-за введенных в прошлом году санкций в отношении РФ автопроизводитель был вынужден временно перейти на более низкий стандарт Евро-2 в рамках требований упрощенного техрегламента. С осени экостандарт Евро-5 возвращается на все семейство Granta, включая седан, лифтбек, Cross и Drive Active с обеими модификациями двигателя, мощностью 90 л.с. и 106 л.с.

Как отмечается в сообщении "АвтоВАЗа", автомобили прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и другие проверки. Новые калибровки и блоки управления двигателей для машин семейства разработаны в России.

Автопроизводитель намерен дополнительно сообщать о появлении стандарта Евро-5 на других моделях Lada.

Как сообщалось, за 7 месяцев 2023 года "АвтоВАЗ" реализовал в РФ 173 тыс. автомобилей Lada - вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Производство машин и машинокомплектов Lada за тот же период выросло в 1,8 раза до 161 тыс. единиц.

Компания планирует выпустить более 400 тыс. автомобилей в этом году. За июль "АвтоВАЗ" произвел около 32 тыс. автомобилей и машинокомплектов, что стало наиболее высоким показателем месячного выпуска с марта 2022 года. В ближайшие месяцы автопроизводитель хочет увеличить темпы сборки новых автомобилей, ускорив линию №1 (Vesta) до 40 автомобилей в час, линию №5 (Granta) – до 52 автомобилей в час.

АвтоВАЗ
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