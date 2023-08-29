BlackRock сократила уровень поддержки ESG-проектов из-за снижения качества предложений

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная компания BlackRock поддержала всего лишь 7% предложений акционеров компаний по всему миру в области охраны окружающей среды и социальной ответственности (ESG), то есть 26 из 399 представленных в 2023 году, что составляет треть от поддержанных в предыдущем году.

Об этом пишет Responsible Investor.

В 2022 году уровень несогласия с инициативами ESG составлял 78%.

Падение поддержки данных проектов связано со снижением их качества в этом сезоне, когда они выносились на голосование, сказала изданию руководитель глобального управления инвестициями BlackRock Джуд Абдель Маджид.

"Поскольку многие предложения были чрезмерными, лишенными экономической ценности или просто излишними, они вряд ли способствовали повышению долгосрочной акционерной стоимости и получили меньшую поддержку со стороны акционеров, включая BlackRock, чем в прошлые годы", - отметила она.

В отчете BlackRock говорится, что в целом медианная поддержка акционерами экологических и социальных предложений акционеров в США составила 15% в 2022-2023 годах по сравнению с 25% в 2021-2022 годах.

BlackRock - одна из крупнейших инвестиционных компаний мира, управляет активами на $9,4 трлн.