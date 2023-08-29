"Мечел" во II квартале увеличил добычу угля на 15% к январю-марту

Продажи концентрата коксующегося угля выросли на 26%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Мечел" во II квартале увеличил добычу угля на 15% к первому кварталу, до 2,429 млн тонн, сообщила компания.

В январе-июне 2023 года добыча угля сократилась на 24% к аналогичному периоду 2022 года и составила 4,534 млн тонн.

Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) выросли на 26% квартал к кварталу, до 699 тысяч тонн. Практически весь объем поставок третьим лицам был направлен на экспорт в азиатский регион, в том числе в рамках долгосрочных контрактов. По итогам первого полугодия реализация снизилась на 40%, до 1,251 млн тонн.

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