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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Объем переработки нефти "Роснефти" в России в I полугодии вырос на 9,2%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Объем переработки нефти "Роснефти" в РФ в первом полугодии 2023 года вырос на 9,2%, до 44,1 млн тонн, во втором квартале упал на 5,1% кв/кв, до 21,5 млн тонн, что преимущественно обусловлено сезонными ремонтами, сообщила компания

В рамках работы по развитию отечественных технологий и импортозамещению компания с начала года произвела 780 тонн катализаторов гидроочистки дизельного топлива и катализаторов защитного слоя. Из этого объема 75% поставлено на НПЗ "Роснефти", еще 25% - на внешний рынок.

Также предприятия компании произвели 175 тонн катализаторов риформинга и 55 тонн катализаторов производства водорода, проведена реактивация (восстановление активности) 340 тонн регенерированных катализаторов гидроочистки дизельного топлива, говорится в пресс-релизе НК.

Роснефть
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