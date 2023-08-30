Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,5% из-за ослабления рубля

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после пика публикации квартальных отчетов компаний накануне, фактором поддержки выступает благоприятная внешняя фондовая и нефтяная конъюнктура (нефть Brent поднялась в район $86 за баррель). Индекс РТС за минуту торгов просел на 0,5% из-за ослабления рубля, индекс МосБиржи не изменился, при этом растут бумаги "Роснефти" на квартальном отчете.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3212,06 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1055,06 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,9%.

Доллар стоит 95,87 рубля (+0,42 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+3,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Русала" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Норникеля" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "Аэрофлота" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии составила 652 млрд руб., сообщается в отчете компании. Выручка за отчетный период зафиксирована в 3,9 трлн руб., затраты и расходы - 2,9 трлн руб.

Компания сообщала, что по итогам первого квартала получила чистую прибыль в 323 млрд руб., соответственно, показатель за второй квартал составляет 329 млрд руб., что чуть выше консенсус-прогноза в 326 млрд руб., составленного "Интерфаксом" по итогам опроса аналитиков.

В рамках действующей дивидендной политики на дивидендные выплаты направляется 50% чистой прибыли по МСФО, выплаты могут осуществляться два раза в год. Расчетный дивиденд по итогам полугодия может составить 30,8 руб. на акцию. По итогам работы в 2022 году суммарные дивиденды "Роснефти" составили 38,36 руб. на акцию.

Подешевели акции "Магнита" (-2,3%), "НЛМК" (-1,2%), "Северстали" (-1%), "ММК" (-0,9%), "Газпрома" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "АЛРОСА" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "МТС" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), акции ПАО "Полюс" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

После закрытия основной сессии во вторник "Газпром" опубликовал полугодовой отчет, показавший неплохие перспективы дивидендов. За 6 месяцев 2023 года чистая прибыль "Газпрома", скорректированная на нефинансовые статьи по условиям дивидендной политики, составила 618 млрд рублей, сообщила компания. В результате финансовые результаты за полгода обеспечили вклад в копилку дивидендов "Газпрома" в размере 13 рублей на акцию. Акции "Газпрома" на этих новостях локально подросли, однако к закрытию вечерней сессии растеряли оптимизм.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду способствует продолжению роста российских акций. Индексы в Азии преимущественно растут вслед за рынком США и решениями в Китае о снижении процентов по ипотеке. Нефть дорожает на фоне прихода урагана "Идалия" и резкого сокращения коммерческих запасов в США. В утренние часы рубль уступает свои позиции, что в большей степени связано с геополитикой. Внешние сигналы и динамика говорят в пользу продолжения роста российского рынка, полагает аналитик.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также считает, что индекс МосБиржи может продолжить рост с обновлением годового максимума, однако желание зафиксировать прибыль у игроков очень велико, о чем говорят распродажи во вторник бумаг черных металлургов, Сбера, ВТБ, "Норникеля". Фон с утра среду складывается позитивный: нефть дорожает, рубль слабеет к доллару.

Неоднозначна ситуация с "Газпромом". Прибыль газовой монополии в первом полугодии упала в 7,8 раза, но при этом компания заработала более 7% дивидендной доходности. Цифра впечатляет, и на ней "Газпром" вполне может подрасти. Однако даже если эмитент решится на выплату дивидендов, то дивидендный "гэп" будет закрываться очень долго. "Газпрому" еще нужно время, чтобы нивелировать потерю европейского рынка и полностью переориентироваться на восточное направление, полагает Антонов.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,9-1,7%, завершив в "плюсе" третью сессию подряд; подъем S&P 500 (+1,5%) стал рекордным за 3 месяца.

Положительным фактором для рынка акций стало снижение доходности государственных облигаций США с недавних пиковых уровней, пишет MarketWatch.

Доходность 10-летних US Treasuries, на прошлой неделе обновившая максимум с 2007 года на отметке 4,35%, несколько отступила от пиковых значений и составляет около 4,15%.

Как стало известно во вторник, количество открытых вакансий в США в июле составило 8,827 млн по сравнению с 9,165 млн месяцем ранее. Это минимальный показатель за последние 28 месяцев - с марта 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 9,465 млн.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в августе упал до 106,1 пункта. Месяцем ранее показатель находился на максимальном за два года уровне в 117 пунктов. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в этом месяце до 116 пунктов, по данным Trading Economics.

Позднее на этой неделе будет обнародовано значение индекса PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, и отчет о состоянии американского рынка труда за август.

В среду на рынках Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне вторника).

Член совета управляющих Банка Японии Наоки Тамура заявил в среду, что цель ЦБ по достижению устойчивой инфляции в районе 2%, похоже, наконец-то близка после десятилетия мягкой денежно-кредитной политики, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают рост на опасениях по поводу приближения урагана "Идалия" к побережью Флориды.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $85,85 за баррель (+0,4% и +1,3% накануне), октябрьская цена WTI - $81,55 за баррель (+0,5% и +1,3% во вторник).

Тропический шторм "Идалия" накануне усилился до урагана, сообщила Национальная служба предупреждения об ураганах (National Hurricane Center, NRC). Он может достичь третьей категории по шкале Саффира-Симпсона и обрушиться на побережье Флориды в среду, принеся с собой ливни и угрозы наводненния.

Власти Флориды, Джорджии, Северной и Южной Каролины ввели режим чрезвычайного положения, жителей 28 округов Флориды эвакуируют.

Также участники рынка оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы нефти в Штатах рухнули на 11,5 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду в 17:30 по московскому времени. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что данные укажут на сокращение запасов нефти на 5,2 млн баррелей, бензина - на 600 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.